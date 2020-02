ULTIM’ORA / Tragico incidente sulla Cassino-Formia: un morto e due feriti

Grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 16 sulla Cassino-Formia in prossimità dello svincolo dell’ex alberghiero nella città martire, purtroppo una persona è deceduta ed altre due sono rimaste ferite in modo serio. Le auto coinvolte sono due, una Fiesta e una Golf e proprio il conducente della Fiesta A.M. 70enne, residente vicino il luogo dell’incidente è deceduto. Sul posto si sono recati immediatamente i sanitari del 118 che visto le gravi ferite del 70enne hanno allertato l’eliambulanza che purtroppo è ripartita per la capitale vuota perchè l’uomo è deceduto e la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino.Strada chiusa e traffico deviato.

Foto archivio