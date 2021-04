ULTIM’ORA / Tragico incidente sulla Casilina: un morto

E’ successo intorno alle ore 18.30 sulla via Casilina, sul territorio di Paliano, per cause al vaglio delle forze dell’ordine una autovettura e un furgone si sono scontrati, nel violentissimo impatto una persona ha perso la vita e un’altra e’ rimasta gravemente ferita. Sul posto l’eliambulanza Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Notizia in aggiornamento

Foto repertorio

