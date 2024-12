ULTIM’ORA / Tragico incidente sul lavoro, un operaio morto e uno in gravi condizioni

Drammatico incidente sul lavoro a San Vittore del Lazio dove due operai sono precipitati da un tetto finendo a terra da un’altezza di circa sei metri. E’ accaduto questa mattina intorno alle 10.30 circa all’interno di una nota azienda. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che viste le gravità delle ferite hanno allertato due eliambulanze, purtroppo per un operaio di 53 anni non c’è stato nulla da fare è deceduto, mentre l’altro ferito, un giovane 31enne è stato trasportato all’ospedale San Camillo di Roma in codice rosso. I due operai dipendenti di una ditta di manutenzione con sede in Toscana.

FOTO ARCHIVIO

Correlati