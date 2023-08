ULTIM’ORA / Tragico incidente stradale nella notte, perde la vita a soli 21 anni Jacopo Datti

Drammatico incidente stradale nella tarda serata di ieri, dove due auto, una Grande Punto e un’Audi A3 si sono scontrate violentemente in via della Stazione a Ferentino, mentre un forte maltempo si abbatteva sulla città.Nell’impatto ha perso la vita un giovane di 21 anni, Jacopo Datti, rimasta ferita una ragazza che viaggiava con lui mentre tornavano a casa dopo il turno di lavoro, ferito anche il conducente dell’altro veicolo.La notizia ha fatto subito il giro della città dove Jacopo era conosciuto e ben voluto da tutti.Sul posto oltre i sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine per la dinamica dell’incidente.

Foto archivio