ULTIM’ORA / Tragico incidente mortale tra auto e moto: muore una donna, grave il marito

Ceprano – Tragico incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi sulla regionale 82 Valle del Liri. Un impatto violento tra un’auto e una moto una donna di 66 anni e’ deceduta che viaggiava a bordo della due ruote insieme al marito, che e’ stato elitrasportato in codice rosso in un nosocomio romano,la moto viaggiava in direzione Isoletta d’Arce, lievemente ferito il conducente dell’auto. Sul posto immediati i soccorsi dei sanitari del 118, che hanno fatto del tutto per strappare alla morte la 66enne ma tutto e’ stato inutile la donna e’ deceduta per le gravi ferite riportate. Sul luogo dell’incidente per i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. ( foto archivio )

