ULTIM’ORA / Tragedia sulla Sora-Frosinone: perde la vita un giovane di Sora

AGGIORNAMENTO – Nel grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattina di oggi sulla superstrada Frosinone-Sora in zona Castelmassimo,all’altezza dell’area di servizio Veroli est, ha perso la vita un giovane di Sora A.D.V. di 37 anni,che viaggiava a bordo della sua auto, una Renault Scenic. Il 37enne ha perso il controllo dell’auto, forse a causa dell’asfalto stradale bagnato finendo fuori strada, purtroppo i sanitari del 118 arrivati tempestivamente sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e Polizia Stradale. La salma del giovane è stata trasferita alla camera mortuaria del cimitero di Sora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La tragica notizia lasci la città volsca in totale sgomento.

