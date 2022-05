ULTIM’ORA / Tragedia nella notte, giovane ciociaro investito e ucciso da un’auto

È stato investito nella notte a Roma un giovane ciociaro che si trovava nella capitale per motivi di lavoro. Dalle prime informazioni sembra che il ragazzo aveva appena parcheggiato l’auto ed è stato investito da un’auto, per l’impatto violento è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118.

Seguiteci per gli aggiornamenti.

Foto archivio

