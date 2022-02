Tragedia questa mattina in una scuola a Cassino, un uomo improvvisamente ha accusato un malore, immediatamente soccorso dapprima dalla dirigente e dal personale in attesa dei sanitari del 118,ma purtroppo l’uomo, un 50enne è deceduto nonostante il tempestivo soccorso.

