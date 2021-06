ULTIM’ORA / Tragedia alla stazione di Ceccano, uomo travolto dal un treno

Tragedia a Ceccano alla stazione ferroviaria, dove un uomo e’ stato investito da un treno in transito sul primo binario. Il macchinista ha provato ad arrestare la corsa del treno, ma l’investimento purtroppo e’ stato inevitabile. Sul posto anche un’eliambulanza, ma per il malcapitato non c’e’ stato nulla da fare. Sul luogo anche le forze dell’ordine per stabilire la dinamica, e’ in corso l’identificazione della vittima.

redazione

news in aggiornamento – foto da pietroalviti.com

Correlati