ULTIM’ORA / Tragedia a Sora: uomo muore soffocato durante il pranzo di Pasqua

Una tragedia ha colpito la comunità di Sora nell’ ora di pranzo di oggi giornata di Pasqua. Un uomo con disabilità è deceduto dopo aver ingerito un boccone che gli è andato di traverso, durante il pranzo in famiglia. L’episodio si è verificato in una abitazione in località San Giorgio, dove i familiari si erano riuniti per celebrare la festività.

Secondo le prime ricostruzioni, il malore sarebbe avvenuto in modo improvviso. I familiari, accortisi subito della gravità della situazione, hanno tentato disperatamente di soccorrerlo e hanno allertato il 118. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La notizia ha profondamente scosso l’intera comunità sorana, che si stringe con affetto attorno alla famiglia colpita da un dolore improvviso e straziante.