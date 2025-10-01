ULTIM’ORA / Tragedia a Sabaudia: precipita aereo militare ricerche disperate nel Parco del Circeo

Momenti di grande apprensione nel territorio di Sabaudia, dove un aereo militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo.

Il punto d’impatto sembrerebbe trovarsi all’altezza della località Cerasella, nei pressi della Migliara 49, una zona immersa nella vegetazione e di difficile accesso.

Secondo le prime informazioni, a bordo del velivolo si trovavano probabilmente due persone, di cui al momento non si hanno notizie certe. I soccorritori stanno concentrando le ricerche tra i rottami e l’area circostante per rintracciare gli occupanti.

Sul posto sono già operative squadre dei vigili del fuoco, carabinieri, personale sanitario e forze dell’ordine, che hanno isolato la zona e avviato le operazioni di recupero.

Seguiranno aggiornamenti

