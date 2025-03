ULTIM’ORA / Tragedia a Monte San Giovanni Campano: 28enne precipita in una cava e muore

Un grave incidente si è verificato oggi in località Bagnara, Monte San Giovanni Campano, dove una giovane donna di 28 anni è precipitata da una notevole altezza all’interno di una cava. L’incidente è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo, in una zona impervia e scoscesa.

Secondo le prime informazioni, la vittima si trovava da sola al momento della caduta. È stato un amico, in videochiamata con la giovane al momento dell’incidente, a dare l’allarme, chiamando immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti con tempestività i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e i sanitari del 118, supportati anche da un’eliambulanza.

Nonostante i tentativi di soccorso, per la giovane non c’è stato nulla da fare: l’impatto con il suolo le ha provocato ferite fatali. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, anche se al momento sembrerebbe esclusa l’ipotesi di un gesto estremo. Più probabile, secondo una prima ricostruzione, che si tratti di un tragico incidente avvenuto durante una camminata alla ricerca di asparagi, in un’area pericolosa e difficile da percorrere.

La comunità è sotto shock per questa terribile notizia. Le autorità locali invitano alla massima prudenza in zone impervie come quella della cava, dove anche un piccolo errore può avere conseguenze drammatiche.

FOTO ARCHIVIO