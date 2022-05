ULTIM’ORA / Tragedia a Frosinone, giovane donna uccisa a coltellate

Una giovane donna è stata uccisa a coltellate in via del Plebiscito nel centro storico di Frosinone, è stata trovata riversa a terra in una pozza di sangue e senza vita. Dalle prime informazioni sembra che ad ucciderla sarebbe stato l’ex fidanzato accecato dalla gelosia, rintracciato e fermato a Sabaudia in stato confusionale. Sembra che l’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione con la donna, avrebbe raggiunto l’ex in un appartamento in via Plebiscito per poi ucciderla con diverse coltellate.Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

foto archivio