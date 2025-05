ULTIM’ORA / Tragedia a Ceprano: rinvenuto il cadavere di un uomo in auto

Ceprano –È stata una macabra scoperta quella che ha avuto luogo quando un passante ha notato un’auto in sosta prolungata tra viale Monza e via Pozzi e ha dato l’allarme. All’interno del veicolo, un uomo di circa cinquant’anni è stato trovato senza vita.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, che hanno avviato le prime indagini. Dalle prime verifiche, sembrerebbe che il decesso sia stato causato da cause naturali. Tuttavia, vista la giovane età della vittima, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico per chiarire ogni dubbio e confermare con certezza le cause del decesso.

L’uomo, che risulta residente a Ceprano, non presenta segni evidenti di violenza, ma le indagini proseguono a ritmo serrato. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del cinquantenne e di verificare eventuali altri fattori che possano aver contribuito alla tragedia.

Al momento, la comunità locale è scossa dalla notizia e attende ulteriori aggiornamenti sulle indagini.

FOTO ARCHIVIO