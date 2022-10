ULTIM’ORA / Tragedia a Casalvieri, Massimiliano Di Rezze muore nel sonno a soli 31 anni

E’ stato trovato senza vita nel suo letto, Massimiliano Di Rezze, 31 anni di Casalvieri. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, sembra che il giovane sia stato trovato nel suo letto privo di vita, a lanciare l’allarme i familiari. Sul posto in località Roselli, sono intervenuti carabinieri e sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Non si conoscono le cause decesso,dalle prime ipotesi sembra che il giovane sia stato colpito da un arresto cardiocircolatorio, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte

