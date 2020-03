ULTIM’ORA / Torrice (FR) – Coronavirus, il Sindaco Assalti sui social, primo caso positivo in paese

Il tanto temuto Covid – 19 fa tappa nella piccola Torrice, il paese a pochi km dal capoluogo ciociaro. E’ infatti notizia dell’ultima ora, secondo quanto riportato dal sindaco Mauro Assalti, il primo caso positivo in paese all’ormai arcinoto virus. Il primo cittadino torriciano ha tempestivamente riportato la notizia sui social, avvertendo tutta la popolazione di non farsi cogliere dal panico ed ora più che mai di limitare sempre di più le proprie uscite. Di seguito il comunicato ufficiale: Cari concittadini vi comunico che anche nella nostra Torrice è stato accertato un caso positivo al virus COVID-19. Come da prassi, sono stati immediatamente attivati dal personale Medico Competente (Ufficio Igiene) i protocolli previsti per evitare eventuali contagi. Non dobbiamo farci sopraffare dalla paura! Tutto andrà bene, ma dipende da noi, “da tutti e da ciascuno”. Ora, più di prima, è necessario restare in casa ed osservare scrupolosamente le indicazioni fornite dalle autorità competenti. Ripeto: IL CONTATTO È INTERUMANO. MENO GENTE INCONTRIAMO, MENO PROBABILITÀ ABBIAMO DI INFETTARCI.

S.M.

foto web