ULTIM’ORA / Terzo incidente sulla superstrada Sora-Frosinone: ambulanze sul posto

Terzo incidente stradale avvenuto poco fa sulla Sora – Frosinone all’altezza dell’ex distributore di benzina nel territorio di Sora. I soccorsi sono sul posto. Una strada pericolosissima di fatto che quando piove l’asfalto non drena e le carreggiate si riempiono di acqua. Chi di dovere dovrebbe intervenire per non piangere altre persone.Questa superstrada già stata teatro di innumerevoli incidenti stradali e anche mortali.

Seguiteci per gli aggiornamenti

