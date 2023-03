Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23:52 del 28 marzo in Molise, con epicentro Montavano, nella zona di Campobasso, ed è stato avvertito anche nel Lazio, in Abruzzo, in Campania e in Puglia.Non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Foto archivio