Uno spettacolare incidente è avvenuto poco fa sulla superstrada Sora-Cassino presso l’uscita di Settignano -Casalvieri . Un autotreno proveniente da Avezzano ha imbocca il senso contrario per l’ingresso verso Sora, è stata sfiorata la tragedia . Mentre scriviamo sul posto si sono recati i soccorsi per verificare lo stato di salute dell’autista del mezzo pesante e le forze dell’ordine per la dinamica dell’incidente e la viabilità.

