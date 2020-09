ULTIM’ORA / Sperlonga, paura per un vasto incendio: strade chiuse e soccorsi sul posto (FOTO E VIDEO)

Un vasto incendio sta colpendo le colline circostanti di Sperlonga creando notevoli disagi e danni, tra cui due auto sono andate in fiamme. Strade interrotte per permettere ai vigili del fuoco di poter lavorare in sicurezza. Sul posto anche forze ed elicotteri.

In aggiornamento

Foto e video Andrea Maugeri

