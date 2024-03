Una sparatoria è avvenuta in via Aldo Moro a Frosinone, nei pressi di un bar dove sembra che quattro persone sono rimaste colpite da diversi colpi in modo grave e un giovane è in fin di vita, è rimasto colpito al collo. Due gruppi di albanesi e marocchini sarebbero le persone che si sono affrontate in questa sparatoria. Sul posto ooltre diverse ambulanze anche le forze dell’ordine.

Foto archivio