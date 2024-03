Purtroppo sale a due il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta questa sera in via Aldo Moro a Frosinone. Un ragazzo è morto sul posto , mentre non c’è stato nulla da fare per un altro ragazzo rimasto ferito che era stato trasferito in ospedale, operato d’urgenza e’ deceduto in sala operatoria,.Altre due persone sono ferite e sono in gravi condizioni.

