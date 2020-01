ULTIM’ORA / Sorano – Arsenale in casa, operazione della polizia: un ferito

Vasta operazione di polizia in un piccolo centro del sorano. L’operazione mirata ad un’abitazione dove sembra che sia stato rinvenuto un arsenale e sostaze stupefacenti.Dalle prime informazioni sembra che una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata presso il nosocomio sorano.L’operazione è ancora in corso e i dettagli verranno resi noti nelle prossime ore.

