Disservizi questa mattina in zona Santa Rosalia a Sora in prossimità dell’ Ambiente SPA. Una società che stava effettuando dei lavori per la posa in opera della fibra ottica, mentre svolgeva questi lavori, hanno tranciato un tubo del gas, allertati immediatamente i vigili del fuoco e la polizia locale che sono sul posto per deviare il traffico. La zona è tutta transennata il traffico è deviato su altre arterie interne, non pochi i problemi per gli automobilisti in transito e per i residenti.

