ULTIM’ORA / Sora, violento schianto tra due auto, un ferito grave elitrasportato

Paura intorno alle otto a Sora, dove due auto sono rimaste coinvolte in un drammatico incidente stradale avvenuto nell’area industriale della città.Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati con estrema violenza. L’impatto ha provocato il grave ferimento di uno dei conducenti, soccorso immediatamente dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto serie, tanto da rendere necessario l’intervento dell’eliambulanza, atterrata nella zona per consentire il trasferimento urgente in ospedale. Sul luogo dell’incidente presenti anche vigili del fuoco e forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.

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