Un incidente si è verificato poco fa tra due auto, una Citroen e una Fiat Cinquecento,vicino l’ex opedale di Sora, dalle prime indiscrezioni sembra che un’auto non abbia rispettato uno stop e si è schiantata violentemente contro l’altra autovettura che in quel momento si trovava in transito facendole fare un testa-coda. Due giovani sono rimasti feriti fortunatamente non in modo serio. Sul posto i sanitari del 118 e Carabinieri.

