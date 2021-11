ULTIM’ORA / Sora, violento schianto tra due auto alla rotatoria in via Roccatani

La strada resa scivolosa dalla pioggia che è caduta oggi, sarà stata la causa di un incidente stradale avvenuto poco fa, alla rotatoria del campo Boario in via Roccatani. Due auto, una BMW station wagon e una Fiat Grande Punto, sono andate in collisione, per fortuna solo danni alle autovetture e non alle persone. Sul posto si sono recati le forze dell’ordine, l’impatto è stato violento ma a quanto sembra non c’è nessun ferito. In quel tratto di strada l’asfalto è scivoloso, quindi è facile uscire da ponte Roccatani e scivolare, oltretutto la segnaletica stradale proprio in quel tratto è un po’ carente.

