ULTIM’ORA / Sora – Violenta rissa in pieno centro, spunta un coltello: due feriti in ospedale

Poco fa momenti di forte tensione nella città volsca . Un operazione congiunta tra Carabinieri e Polizia di Stato, dalle prime informazioni sembra che ci sia stata una rissa tra extracomunitari, di cui due sono rimasti feriti sembra con un arma da taglio e sono stati trasportati all’ospedale SS. Trinità. Sono in corso tuttora le operazioni delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica e il motivo che ha scaturito la rissa.

Seguiteci per gli aggiornamenti

