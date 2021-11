ULTIM’ORA / Sora, via Barca San Domenico al buio. Nù mo ce l icìme a Di Stefano

La città di Sora per quanto riguarda l’illuminazione pubblica è messa a dura prova. Questa volta a rimanere totalmente al buio e’ via Barca San Domenico, zona popolosa e trafficata. I cittadini si lamentano di questo disservizio che crea difficoltà, non solo ai residenti ma anche alle auto che transitano su quell’arteria, la nuova giunta e il sindaco Di Stefano devono provvedere a questi disservizi che oramai toccano diversi quartieri e diverse zone della città volsca.Certo l’esecutivo cittadino si è insediato da pochissimo, ma i problemi inerenti all’illuminazione pubblica non sono cambiati, sono sempre gli stessi, e’ ora di smetterla di dare sempre la colpa agli altri ma di assumersi le proprie di colpe, pertanto anche questa volta noi lo diciamo al sindaco Di Stefano.

