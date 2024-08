E’ successo poco fa in zona Selva, poco dopo il Centro Commerciale La Selva un incidente stradale, sembra che un uomo alla guida della propria auto per cause in fase di accertamento delle forze dell’ordine, e’ finito fuori strada finendo in un fossato. Sul posto i sanitari del 118, la Polizia Locale, e i Vigili del Fuoco che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo che è stato elitrasportato in codice rosso.

Correlati