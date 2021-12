ULTIM’ORA / Sora – Un caro amico ci ha lasciato, è morto Umberto Geremia “Il King”

Un improvviso malore non ha lasciato scampo al caro amico Umberto Geremia “Il King” come lui piaceva farsi chiamare, 65 anni, è deceduto poche ore fa presso l’ospedale Spaziani di Frosinone. Umberto molto conosciuto nella città volsca e non solo, era un professionista e da qualche anno ogni sabato sera alle ore 18 sulla sua pagina Facebook faceva le “live” parlando della politica locale e anche nazionale.E’ statao anche assessore al Comune di Sora molti anni fa.La notizia della morte di Umberto Geremia ha lasciato la comunità volsca incredula da questa triste notizia che non avremmo voluto mai dare.

L’editore Augusto D’ambrogio e la redazione di Liritv sconvolti da questa bruttissima notizia,si uniscono al dolore della famiglia Geremia e De Donatis.

Correlati