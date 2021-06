Trovato privo di vita nel proprio appartamento in Via Napoli nella citta’ volsca. Un anziano che viveva da solo e’ stato rinvenuto morto pare dal proprietario dell’appartamento, che non aveva notizie dell’uomo da giorni. Dalla prima ispezione sul corpo dell’anziano sembra che il decesso e’ dovuto ad un malore, ma sono in corso accertamenti. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118 che hanno solo potuto verificare il decesso.

