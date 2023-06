ULTIM’ORA / Sora, tragedia sfiorata: treno in transito con sbarre alzate

Poco fa a Sora si è sfiorata la tragedia in zona Ponte Olmo – Pantano. C’era il passaggio a livello chiuso e le auto in colonna stavano aspettando che si alzavano le sbarre per poter attraversare il passaggio a livello, poco dopo le sbarre si sono alzate e i conducenti delle auto hanno iniziato ad attraversare quando improvvisamente è transitato il treno e fortunatamente in quel momento nessuna auto si trovava sui binari. Tanta la paura degli automobilisti che hanno assistito alla scena col transito del treno con le sbarre del passaggio a livello aperto. I cittadini si lamentano che da mesi alcuni transiti dei passaggi a livelli o rimangono chiusi o rimangono aperti mentre il treno passa. Non aspettiamo che succeda l’irreparabile e che chi di dovere segnali a ferrovie dello stato questo disservizio.

