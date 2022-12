ULTIM’ORA / Sora, tentato furto in un’abitazione in via Lungoliri Cavour: ladri messi in fuga

Ancora un tentato furto nella città volsca, è successo poco fa in via Lungoliri Cavour. Sembra che tre malviventi vestiti di scuro hanno tentato di entrare in un’abitazione da una finestra, i proprietari che erano all’interno hanno messo in fuga i tre ladri. Non si ferma l’ondata di furti e tentati furti in città, chi di dovere dovrebbe prendere le giuste misure per evitare questa piaga che sta dilagando nella città volsca.

Foto archivio

Correlati