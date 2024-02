ULTIM’ORA / Sora – Si ribalta con il trattore e muore (FOTO)

E’ avvenuto poco fa in zona Portella a Sora un grave incidente agricolo, sul posto si sono recati tempestivamente i sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Dalle prime informazioni un uomo, C. M. di 67 anni pensionato, è deceduto sul colpo sotto il suo trattore che si è ribaltato. Il 67enne stava lavorando in un uliveto quando sembra che abbia perso il controllo del trattore che si è ribaltato e lo ha travolto, e purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che consttarne il decesso.



