Una scossa di magnitudo 2.8 con epicento Sora, e’ stata registrata dalla SALA SISMICA INGV di Roma , il movimento tellurico si e’ verificato alle ore 19.22 ad una profondita’ di 9 Km. La scossa e’ stata avvertita anche in gran parte della Ciociaria ed in Abruzzo. In molti avvertito il movimento sismico in special modo nei piani alti dell’abitazioni.

