ULTIM’ORA – Sora, scontro tra due auto: feriti in ospedale

Incidente stradale poco fa in via Chiesa Nuova a Sora, in prossimità dell’ingresso di Max Carzature.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Panda e una Fiat 500 si sono scontrate. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità nella zona.