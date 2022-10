ULTIM’ORA / Sora, Roberto Altobelli muore stroncato da un malore improvviso

Un altro grave lutto ha colpito la città volsca. Questa notte a causa di un malore fatale è deceduto nella propria abitazione Roberto Altobelli, di 42 anni. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un risveglio amaro per la città volsca che perde un’altra giovane vita.

La redazione di Liritv si unisce al dolore della famiglia per questa gravissima perdita.

