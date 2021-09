ULTIM’ORA / Sora, rissa tra giovani al parco Santa Chiara: spunta un coltello

E’ successo poco fa alla villa comunale, per la precisione parco Santa Chiara. Il tutto è iniziato tra due ragazzi a quanto sembra italiani e la cosa grave, che uno dei due ragazzi ha tirato fuori una lama da coltello e c’è stato un fuggi fuggi generale subito dopo l’arrivo delle forze dell’ordine.Il litigio tra i due giovani si è poi trasformato con l’arrivo di altri giovani in una vera e propria rissa. Uno dei ragazzi è stato portato in caserma dalle forze dell’ordine intervenuti tempestivamente.

Foto archivio

