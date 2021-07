ULTIM’ORA / Sora, rissa a colpi di spranga in pieno centro: un ferito grave

Attimi di paura in pieno centro a Sora, dove per motivi ora al vaglio degli inquirenti, è scoppiata una rissa tra due persone, sfociata in una vera e propria aggressione a colpi di spranga. Un ferito grave trasportato nella locale struttura sanitaria, dove si stanno prestando le prime cure all’ uomo ferito.Danneggiata anche una vettura. Subito intervenute le forze dell’ ordine e i mezzi di soccorso.

Notizia in aggiornamento

