Pochi minuti fa si è verificato un grave incidente all’incrocio di via XX Settembre, a Sora. Una ragazza è stata investita mentre attraversava la strada.
Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che stanno prestando le prime cure alla giovane. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico.
Al momento che scriviamo non si conoscono le condizioni della ragazza.
Notizia in aggiornamento.
ULTIM’ORA – Sora, ragazza investita all’incrocio di via XX Settembre: soccorsi sul posto
