ULTIM’ORA – Sora, ragazza investita all’incrocio di via XX Settembre: soccorsi sul posto

Pochi minuti fa si è verificato un grave incidente all’incrocio di via XX Settembre, a Sora. Una ragazza è stata investita mentre attraversava la strada.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che stanno prestando le prime cure alla giovane. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico.

Al momento che scriviamo non si conoscono le condizioni della ragazza.

Notizia in aggiornamento.

