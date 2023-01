ULTIM’ORA / Sora, Pronto Soccorso al collasso: ambulanze bloccate e pazienti esasperati (FOTO)

Il Pronto Soccorso dell’ospedale SS. Trinita’ e’ al collasso. Da questa mattina e’ un flusso continuo di persone malate che non riescono ad avere assistenza per mancanza di personale in special modo medici. Molti malati provenienti anche da altre zone della provincia e dallo Spaziani di Frosinone sono state dirottate a Sora e di qui il blocco totale del servizio. Le ambulanze non possono ripartire in quanto le barelle utilizzate per il trasporto sono utilizzate dai malati ricoverati per mancanza di letti. Una situazione inverosimile quella di oggi al Pronto Soccorso del nosocomio sorano, persone che aspettano da questa mattina assistenza medica anche malati in modo molto serio. I pazienti e familiari stanno protestando in continuazione chiedendo di essere assistiti ma con un solo medico e’ impossibile che la situazione torni alla normalità. Un problema che sembra senza via d’uscita eppure la nostra costituzione prevede che i cittadini e soprattutto ai malati che in questo momento presso il SS. Trinita’ di Sora chiedono di essere assistiti e curati. Ci rivolgiamo al sindaco di Sora e ai sindaci del comprensorio di interessarsi celermente al problema essendo i responsabili della salute pubblica sul proprio territorio.

Augusto D’Ambrogio

