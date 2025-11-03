ULTIM’ORA – Sora, persona investita in viale San Domenico

SORA – Momenti di paura lungo viale San Domenico, dove un’auto ha investito una persona, l’incidente è avvenuto poco fa, in circostanze ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di disporne il trasporto in ospedale. Al momento non si conoscono le condizioni di salute della persona coinvolta.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità nella zona, dove si registrano temporanei rallentamenti al traffico.

Ulteriori aggiornamenti seguiranno non appena saranno disponibili maggiori informazioni sulle condizioni del ferito e sull’esatta causa dell’incidente.

Correlati