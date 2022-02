ULTIM’ORA / Sora, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il palo dell’illuminazione

Poco fa in via Cellaro, una donna alla guida di una Mercedes, ha perso il controllo dell’auto finendo la corsa su un muro di cinta e abbattendo un palo dell’illuminazione pubblica. Tanto spavento, ma per fortuna la conducente dell’auto non ha riportato ferite. E’ inutile sottolineare la pericolosità di quel tratto di strada che dal 2018 è sotto la l’ente di ingrandimento dell’amministrazione De Donatis ed ora dell’amministrazione Di Stefano,ma attualmente di lavori seri e sicurezza stradale il nulla.Inutile ricordare che questo tratto stradale è molto pericoloso, visto che è stato anche teatro purtroppo di incidenti mortali.

Correlati