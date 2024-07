Un grave incidente stradale è avvenuto poco fa in via Ponte Olmo a Sora, un trattore con alla guida sembra un giovane, ha perso il controllo del mezzo finendo in una cunetta. Sul posto si sono portati i sanitari del 118, i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dal mezzo agricolo che è in condizioni serie, sul luogo dell’incidente anche le forze dll’ordine.

