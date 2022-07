Un incidente stradale è avvenuto poco fa in viale San Domenico in prossimità dell’incrocio via Ponte Olmo, dove sono rimaste coinvolte due auto una jaguar e una Renault Captur.Nel violento impatto un passeggero a bordo della Renault è rimasto ferito fortunatamente sembra non in modo serio.Sul posto sono giunti i sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco.

