ULTIM’ORA / Sora: maxi operazione della DIA, nel mirino una nota attività commerciale. In corso perquisizioni e sequestri

Un’imponente operazione delle Forze dell’Ordine ha avuto luogo nelle prime ore di questa mattina nel cuore di Sora, attirando l’attenzione e la preoccupazione di numerosi cittadini. A condurre l’azione è la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), con il supporto operativo della Guardia di Finanza e dei Carabinieri della Compagnia di Sora.

Secondo le prime informazioni filtrate, gli agenti starebbero eseguendo un’ordinanza di sequestro nei confronti di una nota attività commerciale . L’intervento, definito “coordinato e massiccio”, prevede perquisizioni a tappeto all’interno dell’esercizio e in aree correlate, con l’impiego di decine di mezzi e numerosi operatori in divisa.

Al momento, le autorità mantengono il più stretto riserbo sui dettagli dell’operazione, che sembrerebbe essere frutto di una più ampia attività investigativa in corso da tempo.

L’area interessata è stata temporaneamente presidiata per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Numerosi residenti, richiamati dal via vai di mezzi e sirene, si sono affacciati incuriositi, mentre le Forze dell’Ordine procedevano con discrezione ma fermezza.

Resta al momento il massimo riserbo anche sull’identità dei soggetti coinvolti e sull’entità del sequestro in corso. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, quando potrebbe essere diffuso un comunicato ufficiale da parte della DIA o della Procura competente.

Redazione – In aggiornamento costante

