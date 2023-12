ULTIM’ORA / Sora, malore improvviso in casa: muore Gabriele Pescosolido

E’ successo poco fa nella sua abitazione sita in via Salceto a Sora, un malore improvviso ha stroncato la vita a Gabriele Pescosolido di 68 anni, già assessore e consigliere comunale della citta’ volsca. La tristissima notizia e’ veicolata subito in città dove Gabriele era molto conosciuto, anche per l’attività di grafico dove primeggiava . Un cordoglio unanime per la scomparsa di Gabriele che lascia tutti nel dolore e nell’incredulità. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze della redazione di Liritv e dell’editore Augusto D’Ambrogio.

