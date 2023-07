ULTIM’ORA / Sora, l’ospedale SS. Trinità DEA di Primo Livello: l’annuncio e la soddisfazione di Floriana Porretta

È con immensa soddisfazione che annunciamo la decisione assunta dalla Regione Lazio di attribuire all’ospedale SS. Trinità di Sora lo status di DEA di Primo Livello. Ne abbiamo avuto notizia qualche minuto fa da nostri contatti in regione. Lunedì saremo in grado di comunicare i dettagli e la documentazione a supporto. Aver raggiunto questo obiettivo costituisce per il Movimento Civico Sanità e Territorio il coronamento di un impegno durato trent’anni. Il DEA di Primo Livello rappresenta la fine di ogni tentativo di depotenziare il nostro ospedale. Ma soprattutto rappresenta il ripristino di una stabilità sanitaria per l’intero territorio del Sorano. Ora tutti i cittadini sanno di aver un punto di riferimento sicuro per la loro salute. Un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno aiutato in questa nostra lotta.

Comunicato stampa a firma di Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

Correlati