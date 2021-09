ULTIM’ORA / Sora, lite in centro: intervengono Carabinieri e Polizia di Stato

Questa sera poco prima delle ore 22, Carabinieri e Polizia di Stato hanno svolto un intervento congiunto in via Vittorio

Emanuele terzo,una traversa adiacente la centralissima piazza Santa Restituta. Dalle prime informazioni sembra che ci sia stata una lite iniziata con due persone e poi finita in rissa. I militi e gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato due spranghe di ferro e un coltello a serramanico e portato presso la caserma dei

carabinieri diverse persone. Sul posto anche un’ambulanza.In quella strada dove due attività commerciali gestite da immigrati, non è nuova a questi tipi di intervento da parte delle forze dell’ordine. In diverse occasioni gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri,sono intervenuti proprio in quella zona dove spessissimo si sviluppano litigi e risse.

